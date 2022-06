Ue: Gentiloni, “Non finiremo in recessione” (Di domenica 19 giugno 2022) BOLOGNA – “Ci sono le condizioni per evitare una recessione, ci sono le condizioni per evitare che di nuovo l’economia europea vada in una una crisi simile a quella di dieci anni fa. I passaggi sono stretti e uno è quello di assicurarci una transizione verso le energie rinnovabili che ci consentano la diversificazione degli approvvigionamenti e di non avere delle conseguenze economiche troppo pesanti sul piano energetico”. Così Paolo Gentiloni, commissario europeo per l’Economia, parlando a Bologna dal palco di Repubblica delle Idee. “Dobbiamo farlo – aggiunge – avendo la schiena dritta su quello che significa la guerra in Ucraina”. Parlando delle relazioni con la Russia, Gentiloni ha detto che “è la fine per certi versi anche di una grande speranza”. Ci furono all’inizio del secolo “grandi illusioni”, come “l’ingresso della Russia nel ... Leggi su lopinionista (Di domenica 19 giugno 2022) BOLOGNA – “Ci sono le condizioni per evitare una, ci sono le condizioni per evitare che di nuovo l’economia europea vada in una una crisi simile a quella di dieci anni fa. I passaggi sono stretti e uno è quello di assicurarci una transizione verso le energie rinnovabili che ci consentano la diversificazione degli approvvigionamenti e di non avere delle conseguenze economiche troppo pesanti sul piano energetico”. Così Paolo, commissario europeo per l’Economia, parlando a Bologna dal palco di Repubblica delle Idee. “Dobbiamo farlo – aggiunge – avendo la schiena dritta su quello che significa la guerra in Ucraina”. Parlando delle relazioni con la Russia,ha detto che “è la fine per certi versi anche di una grande speranza”. Ci furono all’inizio del secolo “grandi illusioni”, come “l’ingresso della Russia nel ...

