Udinese | Pedullà | “Piace Giulio Maggiore | trattativa avviata con lo Spezia”

(Di domenica 19 giugno 2022)PEDULLA– Alfredo, giornalista ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, sul mercato dell’. Ecco quanto affermato. “L’pensa a un colpo per il centrocampo e nelle ultime ore lo ha individuato in. Lacon loè già stata, ci sono buone possibilità che si arrivi alla definizione nei prossimi giorni. I contatti sono partiti bene,gradisce il trasferimento, è stata individuata anche una possibile contropartita tecnica tra Jajalo e Arslan. L’sta valutando anche la posizione di Pussetto che potrebbe andar via. E su Deulofeu vale quando ...

pazzamentejuve : ?????? L'Udinese vuole circa 20 milioni di euro più bonus per Nahuel Molina. [Alfredo Pedullà] -

L'intesa con l'exc'è già, con l'ufficialità che arriverà quando si risolverà la questione ... RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O ESONERO Questo perchè, come spiega Alfredo, il tecnico italo -...Dopo l'interessamento di Fiorentina,e Salernitana, c'è una novità per Johan Vasquez, in uscita dal Genoa dopo la discesa in serie B. Secondo Alfredoci sono stati i primi contatti ... L’indiscrezione: Udinese, forte interesse per Maggiore