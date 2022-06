Ucraina, Nato: “Guerra potrebbe durare anni” (Di domenica 19 giugno 2022) (Adnkronos) – La Guerra in Ucraina “potrebbe durare anni”. Lo ha affermato il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in un’intervista pubblicata oggi dal quotidiano tedesco Bild, sottolineando tuttavia che “non dobbiamo rinunciare a sostenere Kiev, anche se i costi sono alti, non solo per il supporto militare, ma anche per l’aumento dei prezzi dell’energia e dei generi alimentari”. Un prezzo che secondo Stoltenberg “non è paragonabile a quello che gli ucraini devono pagare ogni giorno con le loro vite. E se Putin impara da questa Guerra che può semplicemente continuare come ha fatto dopo la Guerra in Georgia del 2008 e l’occupazione della Crimea nel 2014, allora pagheremo un prezzo molto più alto”. “Gli ucraini si stanno difendendo ... Leggi su italiasera (Di domenica 19 giugno 2022) (Adnkronos) – Lain”. Lo ha affermato il segretario generale dellaJens Stoltenberg in un’intervista pubblicata oggi dal quotidiano tedesco Bild, sottolineando tuttavia che “non dobbiamo rinunciare a sostenere Kiev, anche se i costi sono alti, non solo per il supporto militare, ma anche per l’aumento dei prezzi dell’energia e dei generi alimentari”. Un prezzo che secondo Stoltenberg “non è paragonabile a quello che gli ucraini devono pagare ogni giorno con le loro vite. E se Putin impara da questache può semplicemente continuare come ha fatto dopo lain Georgia del 2008 e l’occupazione della Crimea nel 2014, allora pagheremo un prezzo molto più alto”. “Gli ucraini si stanno difendendo ...

