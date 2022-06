Terrore in Vaticano, albanese prova a investire agenti: colpo di pistola e inseguimento. E quando lo fermano... (Di domenica 19 giugno 2022) Attimi di Terrore in Vaticano nella mattinata di domenica, il tutto a San Pietro Un uomo albanese di 39 anni al volante di un'auto non si è fermato all'alt di una pattuglia dei carabinieri nei pressi di piazza di Sant'uffizio. Dunque si è dato alla fuga, inseguito dai militari. L'uomo ad un certo punto ha arrestato la marcia ma quando i carabinieri sono scesi dall'auto ha provato a travolgerli, ripartendo con la sua macchina a tutta velocità. Ne è seguito un nuovo inseguimento, concluso in via Gregorio VII dove invece l'albanese è stato fermato da alcune volanti della polizia intervenute sul posto. L'albanese è stato condotto in commissariato. Nelle concitate fasi dell'inseguimento, a scopo intimidatorio, è stato esploso anche un ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) Attimi diinnella mattinata di domenica, il tutto a San Pietro Un uomodi 39 anni al volante di un'auto non si è fermato all'alt di una pattuglia dei carabinieri nei pressi di piazza di Sant'uffizio. Dunque si è dato alla fuga, inseguito dai militari. L'uomo ad un certo punto ha arrestato la marcia mai carabinieri sono scesi dall'auto hato a travolgerli, ripartendo con la sua macchina a tutta velocità. Ne è seguito un nuovo, concluso in via Gregorio VII dove invece l'è stato fermato da alcune volanti della polizia intervenute sul posto. L'è stato condotto in commissariato. Nelle concitate fasi dell', a scopo intimidatorio, è stato esploso anche un ...

