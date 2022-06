Selvaggia Lucarelli saluta Ballando Con Le Stelle? Icona Rai pronta al suo posto

(Di domenica 19 giugno 2022) L’addio diCon Lesembra essere imminente, ma al suoc’è già il sostituto In Rai non si perde tempo e per sostituire un caratterino come quello dine è stato scelto uno altrettanto arguto. Sembra essere tutto pronto per la prossima stagione dello show di Milly L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

CIAfra73 : RT @FabioTraversa: Ballando con le stelle, il giallo Selvaggia Lucarelli e la fila per subentrarle in giuria (Retroscena TvBlog) https://t.… - ParliamoDiNews : Ballando con le stelle: Selvaggia Lucarelli abbandona il talent show? #Ballandoconlestelle #SelvaggiaLucarelli… - QuotidianPost : Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli sostituita? L’indiscrezione - occhio_notizie : Cosa è successo? #ballandoconlestelle #selvaggialucarelli - 95_addicted : RT @bubinoblog: BALLANDO CON LE STELLE: SELVAGGIA LUCARELLI LASCIA O RIMANE? IL GIALLO DELL'ESTATE -

Mistero sulle intenzioni di: la coda per prendere il suo posto alla giuria di Ballando. È giallo sul destino dia Ballando con le stelle . La giornalista e opinionista televisiva potrebbe ...Un Medico in Famiglia: come è diventata Nilde, Anita Zagaria TI POTREBBE INTERESSARE ANCH E >, continua la faida con i Ferragnez: "Vi spiego perché non li attacca nessuno" Nilde, ...Mistero sulle intenzioni di Selvaggia Lucarelli: la coda per prendere il suo posto alla giuria di Ballando. È giallo sul destino di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle. La giornalista e opini ...Una risposta sibillina di Selvaggia Lucarelli sui social mette in dubbio la sua partecipazione a Ballando con le stelle 2022: ecco chi può sostituirla in giuria ...