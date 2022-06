Putin riscrive la storia. Appunti da San Pietroburgo (Di domenica 19 giugno 2022) L’aspettativa era alta, alimentata anche dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, che aveva presentato il discorso del Presidente russo come “estremamente importante”. Nonostante il ritardo di circa un’ora, dovuto ad un attacco hacker, Vladimir Putin non ha tradito le attese: “L’epoca del mondo unipolare è terminata, questo è ineludibile, nonostante tutti i tentativi di conservarla. Si tratta di un cambiamento naturale della storia che andrà contro gli stereotipi imposti da un solo centro decisionale, con una sola potenza che controlla gli Stati a lei vicini e fa tutto nel suo esclusivo interesse. Dopo aver vinto la Guerra fredda, gli Stati Uniti si sentono i messaggeri di Dio. I suoi governanti sono persone che non hanno alcuna responsabilità, ma coltivano solo i propri interessi, creando una corsia a senso unico che rende il mondo instabile”. Il ... Leggi su formiche (Di domenica 19 giugno 2022) L’aspettativa era alta, alimentata anche dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, che aveva presentato il discorso del Presidente russo come “estremamente importante”. Nonostante il ritardo di circa un’ora, dovuto ad un attacco hacker, Vladimirnon ha tradito le attese: “L’epoca del mondo unipolare è terminata, questo è ineludibile, nonostante tutti i tentativi di conservarla. Si tratta di un cambiamento naturale dellache andrà contro gli stereotipi imposti da un solo centro decisionale, con una sola potenza che controlla gli Stati a lei vicini e fa tutto nel suo esclusivo interesse. Dopo aver vinto la Guerra fredda, gli Stati Uniti si sentono i messaggeri di Dio. I suoi governanti sono persone che non hanno alcuna responsabilità, ma coltivano solo i propri interessi, creando una corsia a senso unico che rende il mondo instabile”. Il ...

