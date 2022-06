Mike Tyson in video per l'Ucraina: 'Sono con voi' (Di domenica 19 giugno 2022) "Hey ucraini, Sono Mike Tyson e Sono dalla vostra parte": così l'ex campione di pugilato ha espresso il suo sostegno all'Ucraina in guerra con la Russia in un breve video rilanciato su Twitter dalla ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 19 giugno 2022) "Hey ucraini,dalla vostra parte": così l'ex campione di pugilato ha espresso il suo sostegno all'in guerra con la Russia in un breverilanciato su Twitter dalla ...

