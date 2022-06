Messa in Duomo e striscioni al Vestuti

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 19 giugno 2022) SALERNO – Salerno è pronta per la festa più bella, seconda solo a quella per il santo patrono Matteo. Oggi compie 103 anni Sua Maestà la Salernitana ed in serata all’Arechi l’appuntamento è per la sfida tra le vecchie glorie granata e la Nazionale Cantanti.?Già ieri però ci sono state le prime celebrazioni, in primis in mattinata. Al, come ogni anno grazie all’organizzazione da parte della Generazione Donato, si è tenuta lain suffragio in memoria dei tifosi della Salernitana che ci hanno prematuramente lasciato. Il rito, officiato da Don Michele Pecoraro, è stato seguito dai rappresentanti dei gruppi ultras, dei club organizzati, dalle autorità civili e politiche ma non dai rappresentanti della società granata che pure erano stati invitati a partecipare all’evento. Momenti di grande commozione e raccoglimento hanno ...