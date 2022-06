Mediaset, è finita: uno dei conduttori più apprezzati va via (Di domenica 19 giugno 2022) e la notizia lascia tutti i telespettatori letteralmente a bocca aperta. Filippo Bisciglia non nega di essere, a suo modo, una creatura di Maria De Filippi. La sua immagine è infatti associata indissolubilmente a Temptation Island, prodotto da Witty Tv della conduttrice di Amici. Nonostante L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 19 giugno 2022) e la notizia lascia tutti i telespettatori letteralmente a bocca aperta. Filippo Bisciglia non nega di essere, a suo modo, una creatura di Maria De Filippi. La sua immagine è infatti associata indissolubilmente a Temptation Island, prodotto da Witty Tv della conduttrice di Amici. Nonostante L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Covid, Ue: 'La pandemia non è finita, prepararci ai prossimi mesi' #covid #commissarioeuropeo allasalute #stellakyria… - Marco_chp1 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Ue: 'La pandemia non è finita, prepararci ai prossimi mesi' #covid #commissarioeuropeo allasalute #stellakyria… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Ue: 'La pandemia non è finita, prepararci ai prossimi mesi' #covid #commissarioeuropeo allasalute #stellakyria… - MediasetTgcom24 : Covid, Ue: 'La pandemia non è finita, prepararci ai prossimi mesi' #covid #commissarioeuropeo allasalute… - riccardo1449 : -