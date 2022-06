Mara Venier, la delusione è enorme | Viaggio rovinato, per lei non c’è stato niente da fare (Di domenica 19 giugno 2022) Mara Venier, che delusione in Viaggio. La conduttrice ha pubblicato tutto attraverso i suoi canali social Il mondo della televisione vanta alcune donne che hanno fatto letteralmente la storia della televisione italiana. E cosi la bellezza di Mara Venier ha incantato tutti, riuscendo a restare saldamente al centro dell’attenzione mediatica per tutti questi anni. In casa RAI le hanno dato la possibilità di restare lei una dei volti più importanti dell’emittente pubblica, che ha cosi strutturato anche parte del palinsesto basandosi proprio sul ruolo della Venier. Di fatto, a lei è stata data la possibilità di condurre un programma importante come ‘Domenica In’, che ogni weekend attira migliaia di persone. Mara Venier ... Leggi su ildemocratico (Di domenica 19 giugno 2022), chein. La conduttrice ha pubblicato tutto attraverso i suoi canali social Il mondo della televisione vanta alcune donne che hanno fatto letteralmente la storia della televisione italiana. E cosi la bellezza diha incantato tutti, riuscendo a restare saldamente al centro dell’attenzione mediatica per tutti questi anni. In casa RAI le hanno dato la possibilità di restare lei una dei volti più importanti dell’emittente pubblica, che ha cosi strutturato anche parte del palinsesto basandosi proprio sul ruolo della. Di fatto, a lei è stata data la possibilità di condurre un programma importante come ‘Domenica In’, che ogni weekend attira migliaia di persone....

