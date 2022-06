M5S, scintille Di Maio - contiani. Leader convoca vertice stellato (Di domenica 19 giugno 2022) "Non ci sono margini per ricucire nulla, il tema è come e chi la chiude, bisogna capire se Luigi Di Maio sa dove andare e se vuole farsi cacciare": una fonte di primo piano del Movimento 5 stelle, più ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 19 giugno 2022) "Non ci sono margini per ricucire nulla, il tema è come e chi la chiude, bisogna capire se Luigi Disa dove andare e se vuole farsi cacciare": una fonte di primo piano del Movimento 5 stelle, più ...

