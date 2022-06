M5S | scintille Di Maio-contiani Leader convoca vertice stellato

(Di domenica 19 giugno 2022) "Non ci sono margini per ricucire nulla, il tema è come e chi la chiude, bisogna capire se Luigi Disa dove andare e se vuole farsi cacciare": una fonte di primo piano del Movimento 5 stelle, più defilata rispetto alle prime linee in trincea dei fedelissimi di Conte e del ministro degli Esteri, liquida così ogni dubbio sull'esito della rottura. Lazione del Consiglio nazionale del Movimento (per le 21 di stasera, domenica 19 giugno) non sarà comunque l'atto finale dello scontro. La giornata è segnata dagli ormai quotidiani cannoneggiamenti reciproci. Durissimi i vicepresidenti stellati. Per Riccardo Ricciardi, intervistato da Repubblica, il ministro "da tempo, per sua responsabilità, è un corpo estraneo al Movimento". Quanto alla sua possibile espulsione, "vorrei ricordare - aggiunge - che da capo politico Diha ...

