Lecce | uccide la moglie a coltellate e fugge | trovato morto dopo ore Donatella Miccoli aveva 38 anni

TgLa7 : Altro #femminicidio: uccide la moglie 38enne con un coltello e scappa. Il marito ricercato in provincia di #Lecce - Affaritaliani : Lecce, uccide la moglie a coltellate: in Puglia scatta la caccia all'uomo - morry74 : Omicidio Novoli (Lecce), Donatella Miccoli uccisa con una coltellata dal marito che poi si toglie la vita - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Femminicidio a Novoli, in Salento. Uccide la moglie 38enne e scappa: l'uomo è ricercato - MediasetTgcom24 : Novoli (Lecce), uccide la moglie e scappa: trovato morto il marito #Novoli #Lecce #femminicidio -

11.43 Salento.la moglie,trovato morto E' stato trovato cadavere l'uomo di 38 anni che ha ucciso la moglie ... Il femminicidio è avvenuto in casa a Novoli, in provincia di. Non erano ...11.43 Salento,la moglie, trovato morto E' stato trovato cadavere l'uomo di 38 anni che ha ucciso la moglie ... Il femminicidio è avvenuto in casa a Novoli, in provincia di. Non erano ...Ch è Donatella Miccoli, la 38enne di Novoli (Lecce) uccisa a coltellate dal marito Matteo Verdesca, che al momento è ricercato in tutto il Salento ...Roma, 19 giu. (askanews) - Lavorava in un centro commerciale di Surbo, era ben voluta e conosciuta da tanti. Donatella Miccoli, 38 anni, è stata uccisa nella notte con una coltellata, mentre era in ca ...