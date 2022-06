Kickboxing | vittoria con il botto per Elisabetta Canalis

(Di domenica 19 giugno 2022) Si allenava da mesi, alzandosi all’alba e facendo una dieta rigidissima. I sacrifici però hanno portato buoni frutti perchéha trionfato nella. Una “col” al suo debutto sul ring, era infatti la prima volta assoluta a livello agonistico. Eli dunque regina al “The Night of Kick and Punch – Black tie edition” che si è svolto alla reggia di Venaria Reale a Torino: l’ex velina si è cimentata nello stile low kick (pugni dalla cintola in su e calci al volto, al corpo e alle gambe), contro la 21enne bolognese Rachele Muratori. Lapratica lada parecchi anni e quando si trova in Italia (la sua vita si svolge tra Milano e Los Angeles) si allena con Angelo Valente, che prima di diventare un tecnico molto stimato ...

