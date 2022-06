Invasione di cavallette, Sardegna (di nuovo) in ginocchio: raccolti devastati | Il sindaco attacca (Di domenica 19 giugno 2022) L’estate comincerà ufficialmente tra qualche giorno, ma l’Italia è già da tempo nella morsa del caldo, con la colonnina di mercurio che ha già toccato vette nettamente superiori alle medie del periodo. Anche per questo si torna a parlare di Sardegna, tra le mete preferite di coloro che vogliono passare qualche giorno in totale relax sulla spiaggia. Tuttavia, da mesi le popolazioni della Sardegna centrale stanno facendo i conti con un problema molto serio che interessa le aree più interne della splendida isola. Sono soprattutto gli agricoltori a lanciare l’allarme per ciò che sta accadendo nelle zone centrali della Sardegna, invase per il quarto anno consecutivo dalle locuste. Una situazione che sta letteralmente stremando i lavoratori del settore agroalimentare, che rischia di subire un danneggiamento incalcolabile ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 19 giugno 2022) L’estate comincerà ufficialmente tra qualche giorno, ma l’Italia è già da tempo nella morsa del caldo, con la colonnina di mercurio che ha già toccato vette nettamente superiori alle medie del periodo. Anche per questo si torna a parlare di, tra le mete preferite di coloro che vogliono passare qualche giorno in totale relax sulla spiaggia. Tuttavia, da mesi le popolazioni dellacentrale stanno facendo i conti con un problema molto serio che interessa le aree più interne della splendida isola. Sono soprattutto gli agricoltori a lanciare l’allarme per ciò che sta accadendo nelle zone centrali della, invase per il quarto anno consecutivo dalle locuste. Una situazione che sta letteralmente stremando i lavoratori del settore agroalimentare, che rischia di subire un danneggiamento incalcolabile ...

