Ho fatto un casino La lite a letto | la brutale coltellata | poi la fuga

(Di domenica 19 giugno 2022) Amazza con unala moglie al termine di una violenta. I due erano soli in casa: i figli portati dalla nonna dopo una serata trascorsa insieme

Leccenews24

Dopo aver accoltellato la moglie è fuggito a bordo della sua auto ed è andato dalla madre alla quale ha detto: "Houn"e si è allontanato. La madre ha subito chiamato gli agenti. L'uomo ...Dopo aver accoltellato la moglie è fuggito a bordo della sua auto ed è andato della madre alla quale ha detto: "Houn"e si è allontanato. La madre ha subito chiamato gli agenti. L'uomo ... «Ho fatto un casino...», uccide la moglie a coltellate e scappa in auto. Tragedia a Novoli Quindi, in preda al panico, è corso in auto a Veglie, paese natale dove ancora vive la madre. Alla donna, tra le lacrime, avrebbe confidato: "Mamma, ho fatto un casino".Ancora un femminicidio. Una donna di 38 anni, Donatella Miccoli, è stata uccisa con una coltellata da suo marito che al momento è ...