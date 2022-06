GF Vip: Alessandro Basciano fa pena? L’attacco social di… (Di domenica 19 giugno 2022) Alessandro Basciano è al centro delle polemiche dopo L’attacco della sua ex fidanzata, Clementina Deriu, che lo ha accusato di non essere un padre presente con suo figlio. A qualche giorno di distanza dal post della modella rumena, ecco arrivare un nuovo attacco da parte di un’altra ex concorrente del Grande Fratello Vip… Alessandro Basciano e suo figlio: il rapporto tra l’ex concorrente del GF Vip e il bambino nato dalla relazione con la modella Clementina Deriu è finito al centro del gossip subito dopo un post molto polemico pubblicato dalla ragazza. Secondo Clementina, infatti, Alessandro Basciano non dovrebbe parlare di figli con Sophie Codegoni, in quanto non riesce ad occuparsi nemmeno di quello che ha già. In queste ore Clementina Deriu ha ricevuto ... Leggi su howtodofor (Di domenica 19 giugno 2022)è al centro delle polemiche dopodella sua ex fidanzata, Clementina Deriu, che lo ha accusato di non essere un padre presente con suo figlio. A qualche giorno di distanza dal post della modella rumena, ecco arrivare un nuovo attacco da parte di un’altra ex concorrente del Grande Fratello Vip…e suo figlio: il rapporto tra l’ex concorrente del GF Vip e il bambino nato dalla relazione con la modella Clementina Deriu è finito al centro del gossip subito dopo un post molto polemico pubblicato dalla ragazza. Secondo Clementina, infatti,non dovrebbe parlare di figli con Sophie Codegoni, in quanto non riesce ad occuparsi nemmeno di quello che ha già. In queste ore Clementina Deriu ha ricevuto ...

