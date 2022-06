GdS – Milan, 4 addii già pronti sul mercato: Gattuso vigile. Il punto | Primapagina (Di domenica 19 giugno 2022) 2022-06-19 08:55:01 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dalla rosea: In attesa di risolvere il piccolo giallo relativo ai rispettivi rinnovi del contratto, Maldini e Massara sono operativi a Casa Milan per cercare di allestire la miglior rosa possibile in vista della prossima stagione. Un passaggio fondamentale sarà quello relativo alle cessioni di alcuni giocatori che non rientrano da tempo nei piani di Pioli. Ascolta “Milan, pronti 4 addii sul mercato” su Spreaker. LA SITUAZIONE – Proseguono spediti i contatti tra il Milan e Basaksehir per il brasiliano Duarte. Il club turco ha chiesto uno sconto rispetto ai 5,5 milioni previsti per il riscatto e ci sono buone possibilità di concludere ... Leggi su justcalcio (Di domenica 19 giugno 2022) 2022-06-19 08:55:01 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calcioproveniente dalla rosea: In attesa di risolvere il piccolo giallo relativo ai rispettivi rinnovi del contratto, Maldini e Massara sono operativi a Casaper cercare di allestire la miglior rosa possibile in vista della prossima stagione. Un passaggio fondamentale sarà quello relativo alle cessioni di alcuni giocatori che non rientrano da tempo nei piani di Pioli. Ascolta “sul” su Spreaker. LA SITUAZIONE – Proseguono spediti i contatti tra ile Basaksehir per il brasiliano Duarte. Il club turco ha chiesto uno sconto rispetto ai 5,5 milioni previsti per il riscatto e ci sono buone possibilità di concludere ...

