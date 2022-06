Gazzetta – Calciomercato Milan, Renato Sanches verso il Psg (Di domenica 19 giugno 2022) 2022-06-19 15:26:31 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della GdS: Il nuovo direttore sportivo dei francesi arriva dal Lilla e sta per mettere sul tavolo una cifra ben più alta dei circa 15 milioni di euro dei rossoneri: lo stallo sul rinnovo della dirigenza rischia di pesare sul mercato Chi ha tempo, non aspetti tempo. Lo dice un vecchio proverbio e spesso lo conferma la realtà. Rischia di provarlo sulla propria pelle il Milan, con un Calciomercato apparecchiato in largo anticipo che potrebbe però vedersi sfilare qualche portata prima di riuscire a sedersi a tavola. Come per Renato Sanches, per cui il Milan era quasi arrivato a investire almeno 15 milioni di euro e che ora potrebbe essere dirottato al Paris Saint-Germain con un’offerta ben più alta al Lilla. Un affare non ... Leggi su justcalcio (Di domenica 19 giugno 2022) 2022-06-19 15:26:31 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della GdS: Il nuovo direttore sportivo dei francesi arriva dal Lilla e sta per mettere sul tavolo una cifra ben più alta dei circa 15 milioni di euro dei rossoneri: lo stallo sul rinnovo della dirigenza rischia di pesare sul mercato Chi ha tempo, non aspetti tempo. Lo dice un vecchio proverbio e spesso lo conferma la realtà. Rischia di provarlo sulla propria pelle il, con unapparecchiato in largo anticipo che potrebbe però vedersi sfilare qualche portata prima di riuscire a sedersi a tavola. Come per, per cui ilera quasi arrivato a investire almeno 15 milioni di euro e che ora potrebbe essere dirottato al Paris Saint-Germain con un’offerta ben più alta al Lilla. Un affare non ...

