Fedez scrive a Giovanni Allevi dopo aver scoperto il mieloma: lo scambio di commenti commuove il web (Di domenica 19 giugno 2022) In queste ore, il messaggio inaspettato di Giovanni Allevi, ha colpito fortemente il popolo dei social, Fedez compreso. Il musicista ha confidato di avere un mieloma e di doversi fermare con la musica per dedicarsi alla sua salute. Fedez scrive a Giovanni Allevi: lo scambio di commenti Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere...

