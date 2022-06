Pubblicità

sportli26181512 : Dallo scudetto al portiere, tutte le punti di contrasto tra Spalletti e De Laurentiis: Dallo scudetto al portiere:… - Gazzetta_it : Dallo scudetto al portiere, tutte le punti di contrasto tra Spalletti e De Laurentiis #Napoli - infoitsport : Gazzetta - Dallo Scudetto alla questione portiere, ADL e Spalletti mai d'accordo: urge riavvicinamento - MarcoBaldinesi : @teo_acm Isterismi di massa. Assurdo. Soprattutto a 30 giorni dallo scudetto. - MarcoBaldinesi : @ScoutismoRN Alex, è un manicomio qui questi giorni. Non vale la prima neppure farci caso. Isterismi di massa. A un mese dallo scudetto...?? -

Tutto Napoli

L'amore è eterno finché dura ma nel calcio spesso la magia si esaurisce alla scadenza dei contratti. Il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti è di stima e rispetto ma in questo ...Tanti i punti i disaccordo tra Spalletti e De Laurentiis: c'è il gelo a Napoli.al portiere tutti i motivi In casa Napoli oltre alla questione rinnovi e cessioni, c'è un altro aspetto da tenere in considerazione, ovvero i continui scontri tra Spalletti e De ... Gazzetta - Dallo Scudetto al portiere, ADL e Spalletti mai d'accordo: urge riavvicinamento Il portiere azzurro: "Se mettiamo da parte la Champions League è stata una buona stagione. Il titolo nazionale ci ha consolati" ...La Supercoppa rappresenta il primo test per misurare le nuove squadre.L’Olimpia l’ha vinta quattro volte, di fatto consecutive, perché non l’aveva vinta quando non aveva partecipato. Con questo ruolin ...