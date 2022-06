Borgo San Lorenzo: ricerche donna scomparsa. Appello dei vigili del fuoco che operano sul terreno (Di domenica 19 giugno 2022) La signora scomparsa ha problemi di salute che possono renderla assente e disorientata; manca da casa dalle 15 di ieri. I vigili del fuoco hanno lanciato un Appello L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 19 giugno 2022) La signoraha problemi di salute che possono renderla assente e disorientata; manca da casa dalle 15 di ieri. Idelhanno lanciato unL'articolo proviene da Firenze Post.

