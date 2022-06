Armi Ucraina, Todde: “Bozza vecchia usata per attaccare M5S” (Di domenica 19 giugno 2022) (Adnkronos) – La Bozza di risoluzione sul conflitto in Ucraina e su un nuovo invio di Armi circolata ieri, “rappresenta un’iniziativa che hanno preso alcuni senatori tempo fa per alimentare una discussione interna. Quello che c’è scritto nella Bozza può anche essere relativo al dibattito che c’è stato sull’invio delle Armi ma non è la base della risoluzione di maggioranza sulla quale stiamo discutendo adesso. Prenderla come pretesto per attaccare la propria compagine politica è scorretto”. Lo ha detto il viceministro allo Sviluppo economico e vicepresidente del M5s Alessandra Todde a Sky tg24. “C’è una risoluzione sulla quale il M5s sta lavorando. Trovo vergognoso che ieri sia stata fatta circolare una Bozza vecchia di molto tempo ... Leggi su italiasera (Di domenica 19 giugno 2022) (Adnkronos) – Ladi risoluzione sul conflitto ine su un nuovo invio dicircolata ieri, “rappresenta un’iniziativa che hanno preso alcuni senatori tempo fa per alimentare una discussione interna. Quello che c’è scritto nellapuò anche essere relativo al dibattito che c’è stato sull’invio dellema non è la base della risoluzione di maggioranza sulla quale stiamo discutendo adesso. Prenderla come pretesto perla propria compagine politica è scorretto”. Lo ha detto il viceministro allo Sviluppo economico e vicepresidente del M5s Alessandraa Sky tg24. “C’è una risoluzione sulla quale il M5s sta lavorando. Trovo vergognoso che ieri sia stata fatta circolare unadi molto tempo ...

