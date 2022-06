“Voglio la Champions, sto valutando…”: Bremer, l’annuncio sul futuro è netto (Di sabato 18 giugno 2022) Bremer ha dato un annuncio molto importante sul suo futuro, affermando di voler giocare la prossima Champions. Tra i migliori difensori della Serie A di quest’anno bisogna sicuramente inserire Gleison Bremer del Torino. Il difensore, di fatto, è stato autore di una grandissima stagione, in cui ha avuto una continuità di prestazioni assurda. Tantoché ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 18 giugno 2022)ha dato un annuncio molto importante sul suo, affermando di voler giocare la prossima. Tra i migliori difensori della Serie A di quest’anno bisogna sicuramente inserire Gleisondel Torino. Il difensore, di fatto, è stato autore di una grandissima stagione, in cui ha avuto una continuità di prestazioni assurda. Tantoché ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

ilcirotano : Bremer: 'Voglio giocare in Champions League'. E apre anche all'azzurro... - - TuttoCagliari : Bremer dice addio al Torino, voglio Champions e Nazionale - 17su24 : E voglio lottare per entrare in Champions e non va bene. E voglio lottare per lo scudetto e non va bene. E m ston… - STnews365 : Calcio, Bremer lancia un messaggio all'Inter: 'Voglio giocare la Champions'. L'Inter sta lavorando all'acquisto del… - sportli26181512 : #Bremer conferma l'addio al #Torino: 'Voglio giocare in Champions e in nazionale': Il difensore è pronto a salutare… -