Ucraina in ginocchio: "A giugno non pagheremo le pensioni" (Di sabato 18 giugno 2022) L'Ucraina è in ginocchio. Al punto che adesso potrebbero esserci seri problemi a pagare le pensioni. L'allarme è scattato dopo le parole del ministro delle Politiche sociali, Marina Lazebna: "A giugno centinaia di migliaia di cittadini ucraini non riceveranno la pensione e i benefici sociali". Il riferimento è a coloro che vivono nei territori occupati e nelle zone di guerra, a Sud e a Est. Nelle cinque regioni che corrispondono alla descrizione risiedevano più di undici milioni di persone. Gran parte sono fuggite, ma almeno la metà di loro dalla fine del mesi rischia di non avere i soldi per comprare il pane. Come riportato da Repubblica, l'inflazione in Ucraina è salita al 16,7%. Il cambio della moneta locale - la grivnia - con l'euro è a quota 32 allo sportello, a 38 nei cambi in strada.

