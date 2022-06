Tragedia in mare, padre eroe muore dopo aver salvato le figliolette che non riuscivano a tornare a riva (Di sabato 18 giugno 2022) Tragedia in mare a Forcatella, in provincia di Brindisi. Un 47enne di Bari è morto dopo aver salvato lle figliolette che non riuscivano a tornare a riva. L'uomo insieme alla sua famiglia era partito ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 18 giugno 2022)ina Forcatella, in provincia di Brindisi. Un 47enne di Bari è mortolleche non. L'uomo insieme alla sua famiglia era partito ...

