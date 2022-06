“Tornati insieme”. Il volto tv col compagno: quasi 2 anni separati e ora di nuovo una coppia (Di sabato 18 giugno 2022) Serena Garitta e Nicolò Ancona, il ritorno di fiamma è avvenuto. Un vero e proprio colpo di scena, ufficializzato non attraverso qualche comunicato stampa ufficiale, bensì con alcune immagini di coppia pubblicate online. L’ex concorrente del Grande Fratello si era separata dal compagno da un bel po’ di tempo e nessuno immaginava che potesse esserci la riappacificazione. Invece i fan hanno potuto adesso esultare, quando li hanno visti insieme a distanza di due anni dall’ultima volta. Infatti, Serena Garitta e Nicolò Ancona avevano comunicato a tutti di volersi separare nel 2020, proprio alla fine dell’anno. Erano stati legati sentimentalmente per ben cinque anni e mezzo e avevano concepito anche il figlio Renzo. Quest’ultimo ha sei anni e sarà sicuramente felice di rivedere ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 18 giugno 2022) Serena Garitta e Nicolò Ancona, il ritorno di fiamma è avvenuto. Un vero e proprio colpo di scena, ufficializzato non attraverso qualche comunicato stampa ufficiale, bensì con alcune immagini dipubblicate online. L’ex concorrente del Grande Fratello si era separata dalda un bel po’ di tempo e nessuno immaginava che potesse esserci la riappacificazione. Invece i fan hanno potuto adesso esultare, quando li hanno vistia distanza di duedall’ultima volta. Infatti, Serena Garitta e Nicolò Ancona avevano comunicato a tutti di volersi separare nel 2020, proprio alla fine dell’anno. Erano stati legati sentimentalmente per ben cinquee mezzo e avevano concepito anche il figlio Renzo. Quest’ultimo ha seie sarà sicuramente felice di rivedere ...

