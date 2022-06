Scherma, Rossella Fiamingo è d’argento nella spada agli Europei! Sul podio anche Mara Navarria (Di sabato 18 giugno 2022) Doppietta italiana sul podio, ma la medaglia d’oro se la metta al collo Vlada Kharkova. E’ l’atleta ucraina a laurearsi la nuova campionessa d’Europa nella spada femminile. Rossella Fiamingo si arrende in finale e conquista l’argento, mentre Mara Navarria vince il bronzo dopo aver perso il derby azzurro in semifinale. Kharkova ha battuto Fiamingo per 15-11 al termine di un assalto che ha sempre visto l’atleta ucraina in vantaggio. Fiamingo è stata costretta ad inseguire, arrivando anche ad una sola stoccata dall’avversaria (10-9). Kharkova ha poi piazzato un altro break decisivo, conquistando il titolo europeo. In semifinale Fiamingo aveva battuto la connazionale Mara ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) Doppietta italiana sul, ma la meda d’oro se la metta al collo Vlada Kharkova. E’ l’atleta ucraina a laurearsi la nuova campionessa d’Europafemminile.si arrende in finale e conquista l’argento, mentrevince il bronzo dopo aver perso il derby azzurro in semifinale. Kharkova ha battutoper 15-11 al termine di un assalto che ha sempre visto l’atleta ucraina in vantaggio.è stata costretta ad inseguire, arrivandoad una sola stoccata dall’avversaria (10-9). Kharkova ha poi piazzato un altro break decisivo, conquistando il titolo europeo. In semifinaleaveva battuto la connazionale...

