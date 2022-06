Sabato Rai Sport Web e Play | 18 Giugno 2022 | diretta Mondiali Nuoto | Beach | Basket Gara 6

(Di sabato 18 giugno 2022) Come ogni fine settimana oggi,18, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offertaiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Raiin onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 58) e su satellite in chiaro in versione HD (Sky canale...

Pubblicità

Luxgraph : Che cosa resta di «Non è la Rai»? Tre storie delle ragazze del programma cult anni Novanta #corriere #news #2022… - SMSNEWSOFFICIAL : Sabato 18 giugno alle 12,20 su Rai 1 Linea Verde Life, condotta da Marcello Masi e Daniela Ferolla, farà tappa a Ch… - EBoffano : RT @GiovaValentini: “Un canone sociale per rifondare (ora) la Rai dei cittadini”: si parla di un aumento a 300 euro, ma sarebbe giusto anco… - CorriereUmbria : Lineablu tra la Sardegna e il Portogallo #Lineablu #Sardegna #Portogallo - CorriereUmbria : Linea Verde Sentieri debutta in Umbria con una puntata tra Norcia e Castelluccio: dove vederla e a che ora… -

Si tratta del "Tricolore Air Show" in programma18 e domenica 19 giugno a Punta Marina ( qui ... circa 50mila euro " che ha avuto il suo clou nel 2019, con le tre ore di diretta, e che quest'...La diretta degli Europei di ginnastica ritmica 2022 da Tel Aviv ci terrà compagnia oggi,18 giugno, con le finali dei due concorsi generali e quindi per laureare le campionesse d'...su...Roma, 18 giu. (Adnkronos) - “Più che la Nato che ha cambiato postura, è la Russia che ha cambiato atteggiamento”. La senatrice del Pd Roberta Pinotti, ospite di Sabato Anch’io su Rai Radio1, commenta ...Sabato 18 giugno 2022, alle 21:20, su Raidue va in onda il film-tv Morte in Normandia, produzione franco-belga il cui titolo originale è “Meurtres à Granville”. Il film-tv appartiene ad un ciclo di ...