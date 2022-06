Preghiera della sera del 18 Giugno 2022: “Fa’ che il mio cuore vegli” (Di sabato 18 giugno 2022) “Fa’ che il mio cuore vegli”. Questo Sabato con la Preghiera della sera chiediamo questa grazia alla Beata Maria Vergine. Santa Maria, Vergine della notte, noi t’imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova, sibila il vento della disperazione, il freddo delle delusioni o l’ala severa della morte. (Don Tonino Bello) Solo L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 18 giugno 2022) “Fa’ che il mio”. Questo Sabato con lachiediamo questa grazia alla Beata Maria Vergine. Santa Maria, Verginenotte, noi t’imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova, sibila il ventodisperazione, il freddo delle delusioni o l’ala severamorte. (Don Tonino Bello) Solo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

