Olena Zelenska,io bersaglio numero 2 Mosca? Capaci di tutto (Di sabato 18 giugno 2022) "Quando vedi i loro crimini, forse sono davvero Capaci di tutto": lo ha detto la first lady ucraina Olena Zelenska rispondendo a una domanda del Guardian sul fatto di essere l'obiettivo numero due ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 18 giugno 2022) "Quando vedi i loro crimini, forse sono davverodi": lo ha detto la first lady ucrainarispondendo a una domanda del Guardian sul fatto di essere l'obiettivodue ...

Pubblicità

RaiNews : Intervista al Guardian della moglie di Zelensky: quando la guerra sarà finita, ci sarà bisogno di un grande program… - IzzoEdo : RT @LaStampa: Olena Zelenska, la donna che i russi volevano far fuori: “Io, bersaglio numero 2 di Mosca” - Dario33883068 : RT @LaStampa: Olena Zelenska, la donna che i russi volevano far fuori: “Io, bersaglio numero 2 di Mosca” - iconanews : Olena Zelenska,io bersaglio numero 2 Mosca? Capaci di tutto - LaStampa : Olena Zelenska, la donna che i russi volevano far fuori: “Io, bersaglio numero 2 di Mosca” -