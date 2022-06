Nuoto, Marco De Tullio: “Oggi non mi sentivo al meglio ma sono comunque contento” (Di sabato 18 giugno 2022) Non è riuscita l’impresa a Marco De Tullio nella finale dei 400 stile libero ai Mondiali 2022 di Nuoto. A Budapest l’azzurro classe 2000 ha occupato la terza posizione fino ai 350 metri, ma ha poi subito la rimonta da dietro e ha infine chiuso al quinto posto in 3:44.14. La medaglia d’oro è andata all’australiano Elijah Winnington, primo in 3:41.22. Secondo e dunque argento invece per il tedesco Lukas Martens (3:42.85), mentre ha terminato al terzo posto il brasiliano Guilherme Costa (3:43.31). Intervenuto ai microfoni di Rai 2 al termine della gara, De Tullio ha affermato: “È un peccato non essere arrivato terzo posto ma non vedevo nulla e poi vabbè le energie non erano tantissime. sono contento di essere riuscito a migliorare ancora. Peccato anche per quel 43 che non viene mai, però ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) Non è riuscita l’impresa aDenella finale dei 400 stile libero ai Mondiali 2022 di. A Budapest l’azzurro classe 2000 ha occupato la terza posizione fino ai 350 metri, ma ha poi subito la rimonta da dietro e ha infine chiuso al quinto posto in 3:44.14. La medaglia d’oro è andata all’australiano Elijah Winnington, primo in 3:41.22. Secondo e dunque argento invece per il tedesco Lukas Martens (3:42.85), mentre ha terminato al terzo posto il brasiliano Guilherme Costa (3:43.31). Intervenuto ai microfoni di Rai 2 al termine della gara, Deha affermato: “È un peccato non essere arrivato terzo posto ma non vedevo nulla e poi vabbè le energie non erano tantissime.di essere riuscito a migliorare ancora. Peccato anche per quel 43 che non viene mai, però ...

