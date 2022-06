Nuoto artistico, fantastici Lucrezia Ruggiero e Giorgio Minisini! Sono nettamente primi dopo il duo tecnico ai Mondiali! (Di sabato 18 giugno 2022) Splende il sole a Budapest (Ungheria) sull’Isola Margherita. La Szechy pool è stata teatro della fase preliminare della routine tecnica del doppio misto e il clima piacevole lungo il Danubio è stato avvertito grazie alle evoluzioni in acqua delle coppie coinvolte. A pochi passi dall’Alfred Hajos Pool che ospita i tornei di pallaNuoto, i Mondiali 2022 hanno visto entrare in scena il duo formato da Giorgio Minisini e da Lucrezia Ruggiero. I due azzurri, nella coreografia preparata da Anastasia Ermakova, Sono stati accompagnati dal Requiem di Giuseppe Verdi. Una composizione dai connotati sacri, dedicata ad Alessandro Manzoni, con il quale il noto compositore condivideva i calori risorgimentali di libertà e giustizia che condussero all’Unità d’Italia. Per questo, la rappresentazione dei due azzurri ha ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) Splende il sole a Budapest (Ungheria) sull’Isola Margherita. La Szechy pool è stata teatro della fase preliminare della routine tecnica del doppio misto e il clima piacevole lungo il Danubio è stato avvertito grazie alle evoluzioni in acqua delle coppie coinvolte. A pochi passi dall’Alfred Hajos Pool che ospita i tornei di palla, i Mondiali 2022 hanno visto entrare in scena il duo formato daMinisini e da. I due azzurri, nella coreografia preparata da Anastasia Ermakova,stati accompagnati dal Requiem di Giuseppe Verdi. Una composizione dai connotati sacri, dedicata ad Alessandro Manzoni, con il quale il noto compositore condivideva i calori risorgimentali di libertà e giustizia che condussero all’Unità d’Italia. Per questo, la rappresentazione dei due azzurri ha ...

