Moto finisce contro un' auto e si incendia | un morto

Pubblicità

adelestancati : RT @migliaccio31: @DavLucia @c95a5c1e1146487 @GerberArancio @Sensibilia8 @FriendArt_ @dianadep1 @adelestancati .......il cammino finisce a… - migliaccio31 : @DavLucia @c95a5c1e1146487 @GerberArancio @Sensibilia8 @FriendArt_ @dianadep1 @adelestancati .......il cammino fini… - Ravenna24ore : Lugo: scontro auto moto, centauro finisce al Bufalini - genovatoday : Doppio schianto in cento metri: una donna finisce all'ospedale - VoceDelTrentino : In moto contro un’auto a Denno: centauro 37enne finisce al pronto soccorso - -

il Resto del Carlino

... ossia un complesso di burocrati che mettono inla macchina burocratica per ridimensionare la ...burocrazia si inocula negli apparati e nei costrutti mentali di cui ho scritto in esordio e...L'impatto fra i due veicoli è stato violento e il 30enne è stato sbalzato a terra dalla. Sul posto sono accorsi immediatamente gli operatori del 118 con ambulanza, automedica ed elicottero per ... Con la moto finisce contro un’auto, centauro ricoverato al ’Bufalini’ Incidente ieri pomeriggio a Lugo in via Provinciale Cotignola, all’altezza dell’incrocio con via Alberico da Barbiano ...Verso le 16,30 di oggi, all’incrocio tra via Cotignola e via Alberico da Barbiano a Lugo, un uomo di 35 anni in sella a una Ducati procedeva da Lugo verso Cotignola, quando giunto all’incrocio con via ...