Mertens: 'Non so dove giocherò, vorrei restare al Napoli' (Di sabato 18 giugno 2022) Napoli - "Io spero di restare al Napoli , ma non dico nient'altro. "Non so ancora dove andrò a giocare ". A parlare è Dries Mertens , 35enne attaccante del Napoli con il contratto in scadenza e nelle ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 18 giugno 2022)- "Io spero dial, ma non dico nient'altro. "Non so ancoraandrò a giocare ". A parlare è Dries, 35enne attaccante delcon il contratto in scadenza e nelle ...

diego_tvl : @KSport24 @Lion437777311 @FrancescoRoma78 @quintinocavallo E che sono un indovino ? ?? Io ho detto che Callejon, In… - PagineRomaniste : #Mertens: 'Non ho ricevuto nessuna offerta dal #Napoli, non so ancora dove andrò a giocare' #ASRoma #calciomercato - CorSport : #Mertens: 'Non so dove giocherò, vorrei restare al #Napoli' ??? - sportli26181512 : #Mertens: 'Non so dove giocherò, vorrei restare al #Napoli': Il 35enne attaccante belga, accostato a Roma e Lazio,… - GoldelNapoli : ??? 'Non ho ancora avuto offerte' -