M5s, tensioni sullo stop alle armi all’Ucraina: «Bozza diffusa da chi vuole fibrillazioni nel governo» (Di sabato 18 giugno 2022) «La Bozza che sta circolando in queste ore non è la risoluzione alla quale stiamo lavorando con tutta la maggioranza: abbiamo un testo condiviso che stiamo completando e al quale il nostro gruppo sta dando un importante contributo, lavorando come sempre in modo costruttivo». Così la capogruppo del M5s al Senato, Mariolina Castellone riguardo la Bozza del documento in cui viene messo nero su bianco e senza troppi giri di parole il «no» dei senatori del M5s all’invio di nuove armi all’Ucraina, in vista del 21 giugno, cioè quando Mario Draghi interverrà a palazzo Madama prima del Consiglio europeo sulla crisi ucraina. La senatrice Castellone ha precisato che per il M5s «è importante che nel testo si parli di de-escalation militare e centralità del Parlamento nelle scelte sulla guerra in Ucraina», accusando «chi in queste ... Leggi su open.online (Di sabato 18 giugno 2022) «Lache sta circolando in queste ore non è la risoluzione alla quale stiamo lavorando con tutta la maggioranza: abbiamo un testo condiviso che stiamo completando e al quale il nostro gruppo sta dando un importante contributo, lavorando come sempre in modo costruttivo». Così la capogruppo del M5s al Senato, Mariolina Castellone riguardo ladel documento in cui viene messo nero su bianco e senza troppi giri di parole il «no» dei senatori del M5s all’invio di nuove, in vista del 21 giugno, cioè quando Mario Draghi interverrà a palazzo Madama prima del Consiglio europeo sulla crisi ucraina. La senatrice Castellone ha precisato che per il M5s «è importante che nel testo si parli di de-escalation militare e centralità del Parlamento nelle scelte sulla guerra in Ucraina», accusando «chi in queste ...

