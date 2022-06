LIVE Scherma, Europei 2022 in DIRETTA: epica Italia! Oro, argento e bronzo nel fioretto! Fiamingo e Navarria sul podio nella spada! (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-10, Garozzo si scuote. 8-9, PARZIALE DI 4-0 E MATCH RIAPERTO! 7-9, E IL VIRGULTO AZZURRO COLPISCE ANCORA! 6-9, Marini tenta il rimontone! 5-9, Un Marini tutto cuore e grinta prova a restare in scia. 4-9, Garozzo sta facendo valere la maggior esperienza… 4-8, Altra stoccata del classe 2000. 3-8, Marini pone fine alla serie di punti a sfavore. 2-8, Non si placa la furia del catanese d’origine! 2-7, COLPO DA MAESTRO FIRMATO GAROZZO! 2-6, Altra stoccata vincente per Garozzo. 2-5, Torna a +3 l’atleta delle Fiamme Gialle. 2-4, Marini però ricuce! 1-4, Garozzo scappa… 1-3, Altro punto bellissimo del veterano azzurro. 1-2, Affondo imperiale di Garozzo! 1-1, Pareggia Marini! 0-1, Subito a segno il siciliano. 19.20 INIZIA LA FINALE DEL FIORETTO, MARINI vs GAROZZO. 19.19 Ci siamo, sarà un trionfale epilogo tutto ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8-10, Garozzo si scuote. 8-9, PARZIALE DI 4-0 E MATCH RIAPERTO! 7-9, E IL VIRGULTO AZZURRO COLPISCE ANCORA! 6-9, Marini tenta il rimontone! 5-9, Un Marini tutto cuore e grinta prova a restare in scia. 4-9, Garozzo sta facendo valere la maggior esperienza… 4-8, Altra stoccata del classe 2000. 3-8, Marini pone fine alla serie di punti a sfavore. 2-8, Non si placa la furia del catanese d’origine! 2-7, COLPO DA MAESTRO FIRMATO GAROZZO! 2-6, Altra stoccata vincente per Garozzo. 2-5, Torna a +3 l’atleta delle Fiamme Gialle. 2-4, Marini però ricuce! 1-4, Garozzo scappa… 1-3, Altro punto bellissimo del veterano azzurro. 1-2, Affondo imperiale di Garozzo! 1-1, Pareggia Marini! 0-1, Subito a segno il siciliano. 19.20 INIZIA LA FINALE DEL FIORETTO, MARINI vs GAROZZO. 19.19 Ci siamo, sarà un trionfale epilogo tutto ...

