LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: Minisini e Ruggiero balzano in testa nei prelimnari del duo misto tecnico (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.15 Ora Emma Garcia e Pau Ribes, il duo spagnolo. 13.14 88.5734! Punteggio buono, ma non ottimo per il duo azzurro. A penalizzarli è probabilmente il 26.7000 delle impressioni, ma per ora sembra che i giudici siano di manica corta. Quel che conta è che l’Italia sia in testa! 13.13 Ottima routine da parte di Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero! Vediamo ora come verranno giudicati. 13.09 84.8232 il punteggio di Shi e Zhang, leggermente inferiore a quanto fatto tre anni fa nel Mondiale di casa. Ora ci sono Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero! 13.08 Buona la routine della coppia cinese, in crescita. Vediamo il punteggio, poi toccherà agli azzurri. 13.05 Haoyu Shi e Yiyao Zhang sono i prossimi. Nel 2018 i due cinesi furono ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.15 Ora Emma Garcia e Pau Ribes, il duo spagnolo. 13.14 88.5734! Punteggio buono, ma non ottimo per il duo azzurro. A penalizzarli è probabilmente il 26.7000 delle impressioni, ma per ora sembra che i giudici siano di manica corta. Quel che conta è che l’Italia sia in! 13.13 Ottima routine da parte di Giorgioe Lucrezia! Vediamo ora come verranno giudicati. 13.09 84.8232 il punteggio di Shi e Zhang, leggermente inferiore a quanto fatto tre anni fa nel Mondiale di casa. Ora ci sono Giorgioe Lucrezia! 13.08 Buona la routine della coppia cinese, in crescita. Vediamo il punteggio, poi toccherà agli azzurri. 13.05 Haoyu Shi e Yiyao Zhang sono i prossimi. Nel 2018 i due cinesi furono ...

