L’ambasciatore Razov fa da sponda ai 5Stelle: non tutti in Italia vogliono l’invio di armi a Kiev (Di sabato 18 giugno 2022) “La logica secondo cui la massiccia fornitura di armi all’Ucraina sarebbe un mezzo per arrivare alla pace mi sembra quantomeno bizzarra. In sostanza si tratta di alimentare all’infinito la situazione di conflitto e di moltiplicare vittime e distruzioni”. Lo dice L’ambasciatore russo a Roma, Serghei Razov, in un’intervista a Scenari Internazionali. E allude oi agli attriti nel governo sulla questione ucraina. “Questa logica, a quanto mi risulta, è lungi dall’essere condivisa da tutti, anche in Italia”. La risoluzione del M5S sulla guerra “Il fatto è – aggiunge – che le armi Italiane saranno utilizzate per uccidere militari russi. Questo introduce nelle nostre relazioni bilaterali un altro elemento negativo che non possiamo ignorare”. Le parole di Razov ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 18 giugno 2022) “La logica secondo cui la massiccia fornitura diall’Ucraina sarebbe un mezzo per arrivare alla pace mi sembra quantomeno bizzarra. In sostanza si tratta di alimentare all’infinito la situazione di conflitto e di moltiplicare vittime e distruzioni”. Lo dicerusso a Roma, Serghei, in un’intervista a Scenari Internazionali. E allude oi agli attriti nel governo sulla questione ucraina. “Questa logica, a quanto mi risulta, è lungi dall’essere condivisa da, anche in”. La risoluzione del M5S sulla guerra “Il fatto è – aggiunge – che lene saranno utilizzate per uccidere militari russi. Questo introduce nelle nostre relazioni bilaterali un altro elemento negativo che non possiamo ignorare”. Le parole di...

