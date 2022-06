La quotazione è stata rivelata mentre il West Ham si prepara ad annunciare la firma di Aguerd (Di sabato 18 giugno 2022) 2022-06-18 00:31:46 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Di Conor Laird Pubblicato: 17 giugno 2022 23:31Ultimo aggiornamento: 17 giugno 2022 23:39 Il West Ham United annuncerà in qualsiasi momento la prima firma del club per la finestra di trasferimento estiva, secondo i rapporti. Il giocatore pronto a collaborare con il club della capitale in vista della prossima stagione? Nayef Aguerd. Il difensore centrale Aguerd è stato a lungo consigliato di portare i suoi talenti allo stadio di Londra, con l’interesse di David Moyes e co. essendo venuto alla ribalta per la prima volta nei media ben 12 mesi fa. La successiva campagna stellare del 26enne con lo Stade Rennais ha visto a sua volta solo aumentare la volontà degli Irons di spingere un ... Leggi su justcalcio (Di sabato 18 giugno 2022) 2022-06-18 00:31:46 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Di Conor Laird Pubblicato: 17 giugno 2022 23:31Ultimo aggiornamento: 17 giugno 2022 23:39 IlHam United annuncerà in qualsiasi momento la primadel club per la finestra di trasferimento estiva, secondo i rapporti. Il giocatore pronto a collaborare con il club della capitale in vista della prossima stagione? Nayef. Il difensore centraleè stato a lungo consigliato di portare i suoi talenti allo stadio di Londra, con l’interesse di David Moyes e co. essendo venuto alla ribalta per la prima volta nei media ben 12 mesi fa. La successiva campagna stellare del 26enne con lo Stade Rennais ha visto a sua volta solo aumentare la volontà degli Irons di spingere un ...

Pubblicità

info_CDR : Congratulazioni a @BelliniNautica che, grazie alla passione e alla continua ricerca estetica, approda da oggi sul m… - sportli26181512 : Quotazione in Borsa: per i club italiani pochi vantaggi e nessun business: Quotazione in Borsa: per i club di Serie… -