Il caldo record ora spaventa i Paesi europei

AGI - Un'ondata di calore senza precedenti per la stagione, la tarda primavera, stringe come in una morsa l'Europa occidentale e anche il Regno Unito. Si sta intensicando in Francia, soffoca la Spagna e il Portogallo, fa registrare picchi record in Gran Bretagna dove, in alcune zone, fa più caldo che in Giamaica e alle Maldive. Un' ondata di caldo, che in Spagna e Francia, proprio come in Italia, arriva dopo una primavera particolarmente calda e secca e che aggraverà ulteriormente la siccità del suolo, in particolare quello agricolo, tanto che molte regioni stanno già limitando l'uso dell'acqua. E' un'area di alta pressione quella che si è formata in tutta l'Europa occidentale: ha portato giornate soleggiate e venti leggeri, impedendo all'aria Atlantica di entrare e raffreddare le temperature; il che, combinato con le lunghe giornate ...

