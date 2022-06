I 40 anni di Borriello | «Ricordo la tripletta a Udine Quella sera Belen…»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 18 giugno 2022) . Le parole dell’ex attaccante Marcosi è raccontato a La Gazzetta dello Sport in occasione del 40esimo compleanno. TRE GOL DELLA CARRIERA – «Con la Juve a Cesena: decisivo per lo scudetto. Con la Roma al Chievo: fissò il record delle dieci vittorie di fila. Con il Genoa a: fu bellissimo (stop di petto, palleggio di coscia e giravolta), feci unae diventai capocannoniere.a casa mi aspettava Belen». BELEN – «Ero talmente immaturo che non ci ho mai pensato. Ho vissutostoria senza farmi troppe domande. Ora non ho una compagna, sono follemente innamorato della mia vita». PADRE UCCISO DALLA CAMORRA – «Il tassello che manca. Per lui la famiglia era tutto, sto cercando di imitarlo anche se non ho ancora creato la mia». L'articolo ...