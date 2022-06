(Di sabato 18 giugno 2022) Ciccioha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Bruno Toscana. Ecco quanto dichiarato sullae sul mercato viola. “mimolto vederlo a Firenze, è un giocatore di calcio vero con grande carattere e qualità. Però non so se faccia al caso dei viola, io continuo ameglio un Joao Pedro o un Belotti.di Torreira? Le ultime partite di Amrabat sono state molto convincenti. Per quanto riguarda, secondo me potrebbe essere tranquillamente sostituito da Martinez Quarta. Con l’Argentina ha giocato benissimo, bisogna dargli fiducia”.: “Milinkovic-Savic? Vi dico la mia” E poi su Vanja Milinkovic-Savic ha aggiunto: “Ho visto anche delle prestazioni molto buone da parte sua. Certo ...

Pubblicità

serie_a24 : #Graziani: “Mi piacerebbe vedere Jovic alla Fiorentina. Sul sostituto di Milenkovic e Terracciano…” -

Commenta per primo Questo pomeriggio l'ex attaccante di Fiorentina e Torino Francesco, durante un collegamento con Radio Bruno , ha avuto modo di commentare l'attuale ...questo mi...Certo mimoltissimo confrontarmi con il Papa, ma a me basta già sapere che c'è e vive a ... Francesco, Roberto Di Giovampaolo, Francesco Saverio Garofani. Mi sono abbeverato della ...Si è così espresso sui diversi temi che toccano la Fiorentina l'ex attaccante Francesco Graziani: "Mi piacerebbe vedere Jovic a Firenze. È un giocatore vero con ...Presentato il calendario delle corse: il clou resta la gara in linea per elite under 23 in programma l'11 settembre ...