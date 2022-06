Grandi opere a Fiumicino, siglato un accordo con la Mediterranean Development (Di sabato 18 giugno 2022) Fiumicino – “In questi giorni dopo una prima fase valutativa abbiamo chiuso un accordo con la Mediterranean Development, società che dal 1919 si occupa di edilizia di alto livello e negli ultimi anni di energie rinnovabili”. Così in una nota Alessio Berardo, responsabile di Terzo Polo. “La “Medacpa” vanta costruzioni in tutto il mondo: ha progettato 14 ospedali tra cui un ospedale militare includente una facoltà di medicina in Angola, sempre in Africa vari impianti di potabilizzazione dell’acqua, mentre in Giordania e Tanzania impianti per il trattamento dei rifiuti”. “Oggi, con l’accordo tra il responsabile del Terzo Polo Alessio Berardo e il responsabile del settore tecnico Vincenzo Salute, è stata siglata una collaborazione per la manutenzione della città a bassi costi e la progettazione di ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 18 giugno 2022)– “In questi giorni dopo una prima fase valutativa abbiamo chiuso uncon la, società che dal 1919 si occupa di edilizia di alto livello e negli ultimi anni di energie rinnovabili”. Così in una nota Alessio Berardo, responsabile di Terzo Polo. “La “Medacpa” vanta costruzioni in tutto il mondo: ha progettato 14 ospedali tra cui un ospedale militare includente una facoltà di medicina in Angola, sempre in Africa vari impianti di potabilizzazione dell’acqua, mentre in Giordania e Tanzania impianti per il trattamento dei rifiuti”. “Oggi, con l’tra il responsabile del Terzo Polo Alessio Berardo e il responsabile del settore tecnico Vincenzo Salute, è stata siglata una collaborazione per la manutenzione della città a bassi costi e la progettazione di ...

Pubblicità

ilfaroonline : Grandi opere a Fiumicino, siglato un accordo con la Mediterranean Development - silvia_rovatti : Ereditiamo le promesse di DIO, celebrando le Sue grandi opere! ?? #GlorifiedMiraclesOfJesus - AnnaRDelorenzo : RT @giug13: 'Tutte le cose più grandi che conosciamo ci sono venute dai nevrotici.Sono loro e solo loro che hanno fondato religioni e hanno… - DiovmaeC : RT @AndreaC1971: Ci sono città che finiscono sui media internazionali per grandi opere di architettura moderna, per importanti convegni o p… - Ciavarda : RT @AndreaC1971: Ci sono città che finiscono sui media internazionali per grandi opere di architettura moderna, per importanti convegni o p… -