Giacche da Chef “Dante” e “Beatrice” con Siggi Group

(Di sabato 18 giugno 2022) In occasione del 700° anniversario della morte del Divin PoetaAlighieri sono state lanciate le nuoveC’è poesia nei capi! In onore del 700° anniversario della morte del Divin PoetaAlighieri,lancia le nuoveda” e”. La loro peculiarità si trova nella dedica sul risvolto del polso sinistro, su cui sono state ricamate parole che hanno attraversato i secoli e giungono a noi ancora intense e vive, come appena uscite dalla penna di. Sulla giacca da uomosi può leggere il verso “l’amor che move il sole e l’altre stelle”, mentre sulla giacca da donnaè ricamato “donne ch’avete intelletto ...

La Voce dei Brand

Siggi omaggia la poesia di Dante con le nuove giacche da Chef In occasione del 700° anniversario della morte del Divin Poeta Dante Alighieri sono state lanciate le nuove giacche C'è poesia nei capi Siggi! In onore ...In onore del 700° anniversario della morte del Divin Poeta Dante Alighieri, Siggi Group lancia le nuove giacche da Chef "Dante" e Beatrice" ...