Eastbourne | Sonego e Sinner al via

Pubblicità

FiorinoLuca : Sorteggio italiani ad #Eastbourne ?????? Jannik #Sinner esordirà al secondo turno contro il vincente del match tra To… - Paolo18030138 : RT @FiorinoLuca: Sorteggio italiani ad #Eastbourne ?????? Jannik #Sinner esordirà al secondo turno contro il vincente del match tra Tommy Pau… - livetennisit : ATP 250 Eastbourne: Il Tabellone Principale. Sinner e Sonego al via. Possibilità di sfidarai ai quarti - Deiana_Luca9 : RT @FiorinoLuca: Sorteggio italiani ad #Eastbourne ?????? Jannik #Sinner esordirà al secondo turno contro il vincente del match tra Tommy Pau… - GeorgeSpalluto : Sinner n.2 a Eastbourne. Esordirà contro il vincente di Paul vs Cerundolo. Per Sonego (finalista nel 2021) un quali… -

Jannik Sinner e Lorenzo, dal canto loro, rappresenteranno l'Italia a; se per il torinese è il terzo torneo su erba in quest'annata, riecco invece in campo l'altoatesino dopo il ...Lorenzotrova invece Denis Kudla dopo il forfait di Andy Murray. Intanto, Jannik Sinner fa ... l'altoatesino arriverà oggi in Inghilterra e prenderà parte al torneo disull'erba.Il tabellone principale del torneo Atp 250 di Eastbourne 2022 (erba ... Al via anche un altro italiano, ovvero Lorenzo Sonego, che l’anno scorso si spinse fino in finale. Di seguito il tabellone ...Il montepremi e il prize money dell'Atp 250 di Eastbourne 2022, evento di scena sull'erba britannica e antecedente a Wimbledon. In campo Jannik Sinner e Lorenzo Sonego ...