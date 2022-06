DIRETTA F1, GP Canada 2022 LIVE: Alonso vola in una FP3 bagnata! Leclerc domani sarà ultimo in griglia. Alle 22.00 le qualifiche (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.09 A questo punto non ci rimane che rimandarvi Alle ore 22.00 per le qualifiche che saranno davvero avvincenti. Grazie per la cortese attenzione, a più tardi! 20.07 Le Red Bull non forzano, la Ferrari gira solo con un buon Sainz, quindi tutto sarà rimandato a più tardi con la caccia alla pole. 20.05 Si chiude, quindi, una sessione davvero particolare. La pioggia regna sovrana e Alonso e Vettel se ne giovano, pronti a essere protagonisti anche nelle qualifiche. 20.03 RIEPILOGO TEMPI FP3 1 Fernando Alonso Alpine1:33.836 3 2 Pierre GASLY AlphaTauri+0.053 2 3 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.055 4 4 Esteban OCON Alpine+0.167 2 5 Daniel RICCIARDO McLaren+0.274 3 6 Lando NORRIS McLaren+0.412 3 7 George RUSSELL ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.09 A questo punto non ci rimane che rimandarviore 22.00 per leche saranno davvero avvincenti. Grazie per la cortese attenzione, a più tardi! 20.07 Le Red Bull non forzano, la Ferrari gira solo con un buon Sainz, quindi tuttorimandato a più tardi con la caccia alla pole. 20.05 Si chiude, quindi, una sessione davvero particolare. La pioggia regna sovrana ee Vettel se ne giovano, pronti a essere protagonisti anche nelle. 20.03 RIEPILOGO TEMPI FP3 1 FernandoAlpine1:33.836 3 2 Pierre GASLY AlphaTauri+0.053 2 3 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.055 4 4 Esteban OCON Alpine+0.167 2 5 Daniel RICCIARDO McLaren+0.274 3 6 Lando NORRIS McLaren+0.412 3 7 George RUSSELL ...

