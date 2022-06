Dall' autopsia la tragica fine di Elena | Inferte più di 11 coltellate  

Leggi su agi

(Di sabato 18 giugno 2022) AGI - Resta in carcere Martina Patti, la giovane mamma che martedì ha assassinato con almeno 11la figlia, la piccoladi cinque anni. Lo ha deciso il giudice delle indagini preliminari Daniela Monaco Crea che ha convalidato il fermo dispostoa procura ed emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere ipotizzando i reati di omicidio premeditato e pluriaggravato e occultamento del cadavere. Ieri mattina Martina, nel suo secondo giorno di carcere, ha risposto alle domande ammettendo di essere stata lei a compiere il delitto e di averlo fatto da sola. Molti sono stati i 'non ricordo' da parte della donna. Il legale che assiste l'indagata, l'avvocato Gabriele Celesti nei giorni scorsi ha anticipato che chiederà una perizia psichiatrica per la sua assistita. Oggi pomeriggio a Mascalucia, nella casa di Martina ...