Clemente Russo | frecciata al veleno contro Nicolas Vaporidis “E’ arrivato in finale solo per un motivo”

(Di sabato 18 giugno 2022)e la frecciatina a, finalista dell’Isola dei famosi 2022. L’ex pugile si scaglia ancheVladimir Luxuria.è stato un naufrago dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi 2022 che è ancora in corso. Ha preso parte al reality insieme alla moglie e insieme hanno fatto comunque un buon percorso anche se non sono mancati i momenti di difficoltà ed anche le critiche nate intorno alla coppia. Ad ogni modo, in questi giornisembra aver rilasciato una intervista ai microfoni di Radio Marte nel programma intitolato Metti a folle. L’ex naufrago ha svelato alcuni dettagli relativi proprio alla sua partecipazione al programma che si appresta ad arrivare alla finalissima. Nello specifico ...

Isola dei Famosi, "Vi spiego perché Nicolas è arrivato in finale", parla Clemente Russo - Clemente Russo, verità su Nicolas Vapodiris finalista all'Isola/ 'La sua strategia…' - Isola dei Famosi, Clemente Russo accusa Vaporidis: stratega e falso?

contro Nicolas Vaporidis, a pochi giorni dalla finalissima dell' Isola dei Famosi 2022 fissata per lunedì 27 giugno, torna a parlare di Nicolas Vaporidis con cui non ha ...Leggi anche Il piano segreto di Carmen Di Pietro per smascherare Luca Daffrè La moglie diha fatto un bilancio della sua esperienza a L'Isola dei Famosi e commentato il prolungamento ...Clemente Russo e la frecciatina a Nicolas Vaporidis, finalista dell'Isola dei famosi 2022. L'ex pugile si scaglia anche contro Vladimir Luxuria. Clemente Russo è stato un naufrago dell'ultima edizione ...Intervistato da Radio Marte, in queste ore Clemente Russo è tornato a parlare della sua esperienza all’Isola dei Famosi. L’ex pugile ...