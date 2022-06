CLASSIFICA dei MIGLIORI BROWSER in termini di privacy

Leggi su analisideirischinformatici

(Di sabato 18 giugno 2022) Tutti iWeb supportano alcune funzionalità per la, alcuni più di altri, ma nessuna protegge gli utenti al 100% da tutte le minacce alla; questa è la quintessenza dei test cheTests click qui esegue regolarmente.Tests è un sito Web gratuito che esegue regolarmente test per verificare le funzionalità e le protezioni dellanei vari. L’organizzazione controlla idesktop e mobili, le build di sviluppo deie le modalità di navigazione privata dei. Se guardi i risultati del test, noterai che ibasati su Chromium non stanno andando troppo bene. Google Chrome è un ottimo esempio diche non supera la ...